Мобільні оператори у разі повної відсутності електроенергії повинні забезпечити можливість надавати абонентам зв’язок упродовж 3 діб.
Як зазначив в ефірі телемарафону голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, у випадку блекауту в Україні національний телемарафон та ще пʼять радіокомпаній зможуть працювати ще щонайменше 3 доби.
"На сьогоднішній день 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон – також зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива. Телебачення й радіо будуть працювати, у нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працює радіо в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", – пояснив Щиголь.
За його словами, Держспецзв'язку забезпечує резервування сигналу концерну радіомовлення та телебачення. Водночас він закликав українців подбати про радіоприймачі з батарейками.
Крім того, Щиголь прокоментував можливе зникнення мобільного зв'язку. Він пояснив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій. У Луганській та Херсонській області їх відновлюють фахівці.
Він зазначив, що після одного з масованих ракетних ударів Росії по Україні не працювало близько 45% базових станцій.
Ймовірність блекауту в Україні: що і як працюватиме
Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік заявив, що електронний "єДокумент" у додатку "Дія" буде відображатися навіть у разі відсутності інтернет-з'єднання. Якщо буде хоч якийсь мобільний зв'язок, все буде працювати.
Водночас, незважаючи на забезпеченість генераторами, під час блекауту українські лікарні не працюватимуть як зазвичай. У разі тривалої відсутності електроенергії в Україні медичні заклади відмовляться від проведення планових госпіталізацій та операцій.
У Києві готують 198 об’єктів серед котрих магазини, торговельні центри та аптеки, які працюватимуть, як пункти обігріву на час блекауту. При цьому, в разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.