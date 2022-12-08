Зараз в Україні працюють 82% базових станцій мобільного звʼязку.

Мобільні оператори у разі повної відсутності електроенергії повинні забезпечити можливість надавати абонентам зв’язок упродовж 3 діб.

Як зазначив в ефірі телемарафону голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, у випадку блекауту в Україні національний телемарафон та ще пʼять радіокомпаній зможуть працювати ще щонайменше 3 доби.

"На сьогоднішній день 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон – також зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива. Телебачення й радіо будуть працювати, у нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працює радіо в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", – пояснив Щиголь.

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За його словами, Держспецзв'язку забезпечує резервування сигналу концерну радіомовлення та телебачення. Водночас він закликав українців подбати про радіоприймачі з батарейками.

Крім того, Щиголь прокоментував можливе зникнення мобільного зв'язку. Він пояснив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій. У Луганській та Херсонській області їх відновлюють фахівці.

Він зазначив, що після одного з масованих ракетних ударів Росії по Україні не працювало близько 45% базових станцій.

Ймовірність блекауту в Україні: що і як працюватиме

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік заявив, що електронний "єДокумент" у додатку "Дія" буде відображатися навіть у разі відсутності інтернет-з'єднання. Якщо буде хоч якийсь мобільний зв'язок, все буде працювати.

Водночас, незважаючи на забезпеченість генераторами, під час блекауту українські лікарні не працюватимуть як зазвичай. У разі тривалої відсутності електроенергії в Україні медичні заклади відмовляться від проведення планових госпіталізацій та операцій.

У Києві готують 198 об’єктів серед котрих магазини, торговельні центри та аптеки, які працюватимуть, як пункти обігріву на час блекауту. При цьому, в разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.

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