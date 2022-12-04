За словами секретаря КМДА, у разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.

В Києві готують 198 об’єктів серед котрих магазини, торговельні центри та аптеки, які працюватимуть, як пункти обігріву на час блекауту.

Про це сказав заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону. За його словами, у разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.

"Буде проблема з водою і з опаленням. В разі тривалого блекауту обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинкових систем, щоб не допустити замороження", - сказав він.

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Заступник міського голови повідомив, що наразі розгорнуто 400 пунктів обігріву. Крім того, йде робота по залученню приватного бізнесу до творення "Пунктів незламності", які будуть працювати навіть у випадку повного блекауту.

"В Києві наразі 198 об’єктів – це продовольчі магазини, це 13 торгових центрів, це три ринки, сім аптек і в тому числі п’ять ветеринарних аптек", - сказав він.

Бондаренко уточнив, що у разі блекауту гаряча вода, напої та за можливістю їжа в цих пунктах будуть безкоштовними. Також безкоштовно воду можна отримати буде у бюветах, які працюватимуть від генераторів, а питна вода буде розвозитись у віддалені райони.

Проте кияни мають зробити мінімальний запас технічної та питної води й самостійно.

Бондаренко повідомив, що у випадку блекауту, електричний громадський транспорт працювати не буде, замість нього будуть автобуси. Проїзд в них знову буде безкоштовним.

Метрополітен також не буде працювати в режимі перевезення.

Блекаут у Києві: як столиця готується до небезпеки

Як повідомляв УНІАН, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що необхідно бути готовими до різних варіантів, зокрема в разі надзвичайної ситуації в столиці.

За його словами, усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального і мають автоматичні джерела енергії, зокрема бензинові та дизельні генератори.

Міський голова зазначив, що рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання буде призупинено, а 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

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