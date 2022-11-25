Можна заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок, якщо зникне мережа.

КМДА оприлюднила список порад, які допоможуть українцям залишатися на зв'язку в умовах майже повної відсутності зв'язку.

Як йдеться в повідомленні відомства, треба використовувати фіксовані мережі звʼязку. Якщо не працює мережа вашого оператора, варто скористатись національним роумінгом.

Також українцям радять завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або записати на папірці. Варто віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками.

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Окрім того, варто скоротити всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку.

Також українцям радять встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків та найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube. Варто вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" / у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".

Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати. Можна заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок, якщо зникне мережа.

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