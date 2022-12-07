Зазначається, що застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку.

Електронний "єДокумент" у додатку "Дія" буде відображатися навіть у разі відсутності інтернет-з'єднання.

Якщо буде хоч якийсь мобільний зв'язок, все буде працювати. Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

"Про доступність "Дії", в разі відключення електроенергії у нас в будь-якому випадку все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все буде працювати", - розповів Банік.

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За його словами, додаток "Дія" може працювати навіть з мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому навіть за відсутності мобільного зв'язку документи зникнуть не одразу, а поступово, у міру оновлення. Це пов'язано з тим, що кожен документ має свій термін дії.

"У будь – якому випадку українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", - зазначив чиновник.

Загроза блекауту в Україні

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти бомблять електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання, яке триває досі.

Мережі магазинів закуповують генератори і Starlink, щоб під час відключення електропостачання працювати як "пункти незламності".

Також повідомлялося, що незважаючи на забезпеченість генераторами, під час блекаута українські лікарні не працюватимуть як зазвичай.

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