У серії твітів мільярдер звинуватив Apple у цензурі та натякнув, що компанія "ненавидить свободу слова".

Мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що Apple пригрозила видалити Twitter зі свого магазину застосунків App Store без пояснення причин і практично припинила закуповувати рекламу в соцмережі.

У серії твітів Маск звинуватив корпорацію Apple в цензурі та "ненависті до свободи слова", розкритикував 30-відсоткову комісію для розробників і навіть публічно запитав у Тіма Кука, "в чому справа". Але відповіді поки не отримав.

За даними The Washington Post, у першому кварталі 2022 року Apple витратила 48 мільйонів доларів на рекламу в Twitter, ставши найбільшим рекламодавцем у соціальній мережі. До цього витрати на рекламу купертинівцями значно перевищували 100 млн доларів щорічно.

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Своєю чергою, журналісти 9to5mac зауважують, що зниження обсягів реклами Apple в Twitter може бути пов'язано з дефіцитом основного продукту компанії – iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Виробництво цих телефонів було скорочено через спалах COVID-19 на заводі в китайському Чженчжоу.

Повідомлення Ілона Маска з'явилися після серії подій, що стосуються ослаблення системи модерації в Twitter. Зокрема, Маск оголосив"амністію" для заблокованих акаунтів в Twitter, серед яких акаунт екс-президента США Дональда Трампа.

Згадувалося, що така амністія для призупинених акаунтів може потенційно стривожити державні органи, які пильно стежать за тим, як Ілон Маск поводиться з мовою ворожнечі після покупки Twitter.

Ілон Маск погрожує Apple і Google, що зробить свій смартфон

А ще днями Маск пообіцяв, що якщо його соціальну мережу Twitter приберуть з основних магазинів застосунків iPhone та Android, він випустить свою модель смартфона.

І Apple, і Google мають політику, яка забороняє застосункам в їх магазинах App Store та Google Play містити ненависні або дискримінаційні висловлювання, залякування, домагання та непристойний вміст.

У разі розбіжностей обидва техногіганти можуть легко прибрати застосунок Twitter зі своїх магазинів. Варто пам'ятати, що після нападу на Капітолій США у січні 2021 року Apple і Google видалили Parler зі своїх магазинів застосунків за "недостатній контроль публікацій користувачів, які заохочували насильство та злочини".

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