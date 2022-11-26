Мільярдер випустить свій смартфон, якщо Twitter стане недоступним в магазинах App Store і Google Play.

Винахідник і новий власник Twitter Ілон Маск пообіцяв, що якщо його соціальну мережу приберуть з основних магазинів застосунків iPhone та Android, він випустить свою модель смартфона.

З пропозицією створити свій гаджет до Маска звернулась Елізабет Уілер, американський політичний оглядач, яка зауважила що Twitter може бути недоступним на інших пристроях у майбутньому.

"Так, якщо не буде іншого вибору, я зроблю альтернативний телефон", – заявив Маск. І додав, що "для людини, яка будує ракети для польоту до Марса, випустити простий смартфон не складе великих труднощів".

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Однак новий власник Twitter все ж висловив надію, що соцмережа і надалі продовжить працювати на iPhone й Android.

Чи може Twitter дійсно зникнути з App Store та Google Play

І Apple, і Google мають політику, яка забороняє застосункам в їх магазинах App Store та Google Play містити ненависні або дискримінаційні висловлювання, залякування, домагання та непристойний вміст.

Передбачається, що в разі розбіжностей Apple і Google приберуть застосунок Twitter з магазинів. Варто пам'ятати, що після нападу на Капітолій США у січні 2021 року Apple і Google видалили Parler зі своїх магазинів застосунків за "недостатній контроль публікацій користувачів, які заохочували насильство та злочини".

Напередодні Маск оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів у Twitter. Зокрема, будуть розблоковані облікові записи, які раніше отримали довічний бан.

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