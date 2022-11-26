Винахідник і новий власник Twitter Ілон Маск пообіцяв, що якщо його соціальну мережу приберуть з основних магазинів застосунків iPhone та Android, він випустить свою модель смартфона.
З пропозицією створити свій гаджет до Маска звернулась Елізабет Уілер, американський політичний оглядач, яка зауважила що Twitter може бути недоступним на інших пристроях у майбутньому.
"Так, якщо не буде іншого вибору, я зроблю альтернативний телефон", – заявив Маск. І додав, що "для людини, яка будує ракети для польоту до Марса, випустити простий смартфон не складе великих труднощів".
Однак новий власник Twitter все ж висловив надію, що соцмережа і надалі продовжить працювати на iPhone й Android.
Чи може Twitter дійсно зникнути з App Store та Google Play
І Apple, і Google мають політику, яка забороняє застосункам в їх магазинах App Store та Google Play містити ненависні або дискримінаційні висловлювання, залякування, домагання та непристойний вміст.
Передбачається, що в разі розбіжностей Apple і Google приберуть застосунок Twitter з магазинів. Варто пам'ятати, що після нападу на Капітолій США у січні 2021 року Apple і Google видалили Parler зі своїх магазинів застосунків за "недостатній контроль публікацій користувачів, які заохочували насильство та злочини".
Напередодні Маск оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів у Twitter. Зокрема, будуть розблоковані облікові записи, які раніше отримали довічний бан.