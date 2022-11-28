Виробничі втрати, викликані протестами через коронавірусні обмеження, торкнуться найбільш затребуваних смартфонів Apple.

Масові протести в Китаї, що зачепили ключовий завод американської корпорації Apple в Чженчжоу, можуть призвести до дефіциту виробництва майже 6 мільйонів одиниць iPhone Pro цього року.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з питанням, ситуація на заводі залишається нестабільною, і оцінка втрат продукції може змінитися.

За його словами, багато що буде залежати від того, як швидко тайванська компанія Foxconn Technology Group, що управляє цим підприємством, зможе повернути людей на роботу після протестів, викликаних жорсткими коронавірусними обмеженнями китайської влади. Якщо в найближчі тижні карантин продовжиться, виробництво може бути відкладено ще на більш тривалий термін.

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Відзначається, що через жорсткі карантинні заходи, покликані стримати спалах Covid у Чженчжоу, тисячі працівників підприємства пішли з роботи ще в жовтні через хронічну нестачу продовольства. Їх замінили на нових працівників, які, своєю чергу, почали протестувати через невдоволення оплатою праці та карантинними заходами.

Завод Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max, - найбільш затребуваних смартфонів Apple цього року. Ці гаджети преміум-класу компенсували падіння попиту на базові моделі iPhone 14.

Apple і Foxconn збільшили свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні через зростаючі збої, повідомило джерело Bloomberg, додавши, що вони очікують, що зможуть компенсувати 6 мільйонів одиниць втраченого виробництва в 2023 році.

Заворушення на виробничому комплексі в Чженчжоу, який ще відомий як iPhone City, є нагадуванням про ризики для Apple, пов'язані з її великим ланцюжком поставок у Китаї, пише Bloomberg.

Аналітик Asymmetric Advisors Амір Анварзаде вважає, що політика Китаю щодо коронавірусних обмежень, імовірно, спонукає Apple і Foxconn шукати альтернативні місця виробництва, такі як Індія і В'єтнам. "Це змусить Apple прискорити диверсифікацію своєї виробничої бази", - вважає Анварзаде.

Коронавірус і протести в Китаї - останні новини

Нагадаємо, на початку листопада через новий спалах коронавірусу був введений локдаун в китайському Чженчжоу, де розташований головний завод компанії Foxconn. На сьогодні він є найбільшим у світі підприємством з виробництва смартфонів iPhone.

Зараз завод працює в рамках "замкнутого циклу" – робітники під час карантину примусово живуть на його території. Частині працівникам вдалося втекти звідти й повернутися додому. Замість них компанія Foxconn набрала нових робітників.

Проте, на підприємстві спалахнули "масові і жорстокі протести робітників", які все більше незадоволені заходами керівництва щодо захисту від спалаху COVID-19. Вони вимагають захисту своїх прав, скаржаться на харчування і відсутність обіцяних премій. Відзначається, що низка співробітників вважала за краще залишитися без роботи, але не терпіти жорсткі обмеження.

На початку листопада стало відомо, що Apple скоротить випуск iPhone 14 через слабкий попит і локдаун в Китаї. Компанія планує випустити до кінця року щонайменше на 3 мільйони менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося – з 90 до 87 млн штук.

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