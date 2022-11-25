Зокрема, будуть розблоковані облікові записи, які "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

Новий власник Twitter і бізнесмен Ілон Маск заявив, що з наступного тижня почне частково відновлювати роботу заблокованих акаунтів користувачів.

Таке оголошення американський мільярдер зробив після проведеного серед користувачів опитування про те, чи варто відновлювати облікові записи, які "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

"За" проголосували 72% з 3,16 млн користувачів, які взяли участь в опитуванні, тоді як щоденно соцмережею користуються 450 млн людей. "Люди сказали своє слово. Амністія почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - написав Маск, використовуючи латинський вираз, що означає "голос народу, голос Божий".

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Утім такі онлайн-опитування не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів. За місяць після придбання Маском Twitter моніторингові групи фіксують збільшення расистських, антисемітських та інших токсичних висловлювань у соцмережі.

Така амністія для призупинених акаунтів може потенційно занепокоїти державні органи, які пильно стежать за тим, як Маск поводиться з мовою ворожнечі після купівлі Twitter.

Маск розблокував акаунта Трампа

20 листопада Маск за підсумками такого ж неформального опитування розблокував y Twitter акаунт екс-президента США Дональда Трампа.

Акаунт політика заблокували після штурму Капітолія в січні 2021 року через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Сам Трамп заявив, що не повернеться у Twitter, але при цьому не видалив свій акаунт.

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