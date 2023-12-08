У смартфона 6,74-дюймовий дисплей, Android 13 і автономністю на кілька днів.

У Китаї анонсували новий доступний смартфон Xiaomi. Це модель Redmi 13R 5G – пристрій з великим екраном, адекватними камерами і оптимальним для геймінгу залізом.

Вартість встановили на позначці 140 доларів, при цьому конфігурація пам'яті тільки одна – з 4 ГБ оперативки і 128 ГБ флеш-пам'яті. За ці гроші покупці отримують:

IPS-екран на 6,74 дюйма з роздільною здатністю 1600×720 пікселів і з частотою 90 Гц. Для збереження дисплея від подряпин використовується скло Gorilla Glass.

8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 6100+, потужності якого задосить як для плавної роботи системи, так і для геймінгу на середніх налаштуваннях графіки

Батарею на 5000 мАг, вона підтримує швидку зарядку 18 Вт.

Основну камеру на 50 мегапікселів з підтримкою функцій на базі ШІ, селфі-камеру з роздільною здатністю 5 Мп.

До додаткових плюсів також можна віднести бічний сканер пальця, аудіоджек 3,5 мм і слот для карт microSD. Також підтримується установка двох SIM-карт. З коробки смартфон працює на Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.

Відео дня

Поки продажі Redmi 13R 5G стартували тільки в Китаї, доступні кольори – чорний, зелений і пурпурний. На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Нагадаємо, з початку 2023 року Xiaomi оголосила про закінчення підтримки для понад 50 смартфонів. А нещодавно компанія "поховала" популярні моделі Poco X3 і Poco X3 NFC, а також Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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