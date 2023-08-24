Як з'ясувалося, нове покоління Wi-Fi 7 буде працювати тільки з Windows 11, а також актуальними версіями Linux і ChromeOS.

Wi-Fi 7, наступне покоління бездротового зв'язку, скоро з'явиться на ринку. Як з'ясувалось, підтримка цього стандарту буде реалізована лише в новітній операційній системі Windows, а також актуальних версій Chrome OS і Linux.

Відповідно до документації, опублікованій на сайті Intel, тільки пристрої на Windows 11 обзаведуться новим стандартом Wi-Fi. Водночас підтримки Windows 10 і ще більш ранніх версій цієї ОС не передбачено.

Пристрої з Wi-Fi 7 з'являться вже в цьому році з випуском ноутбуком на базі процесорів Intel 14-го покоління з вбудованим контролером Killer 1750x. Адаптери з підтримкою цієї технології забезпечують обмін даними зі швидкістю до 5 Гбіт/з – це в п'ять разів швидше, ніж у стандарту Wi-Fi 6. Разом з тим модуль споживає менше енергії в активному стані і ще більш економічний в режимі очікування.

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Крім того, новий стандарт забезпечить більшу пропускну здатність мережі і ще нижче затримки. Це буде мати велике значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

При цьому, як пишуть профільні ЗМІ, не виключно, що Intel в майбутньому випустить драйвера, з якими адаптери з Wi-Fi 7 будуть працювати і на старих версіях Windows.

Раніше УНІАН розповідав про новий стандарт бездротової передачі даних Li-Fi, який мало не в 100 разів швидше звичного Wi-Fi. З ним швидкість передачі даних досягає 224 Гбайт/с, і відбувається це не внаслідок радіочастот, а за допомогою світла.

Також ми ділилися лайхфаком, чому вам потрібно перезавантажити маршрутизатор прямо зараз. Багато користувачів помилково вважають, що невелика коробочка для роздачі інтернету не вимагає якоїсь особливої уваги і може працювати в режимі нон-стоп. Однак це не так.

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