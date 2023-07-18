Прем'єра нових процесорів очікується в жовтні цього року.

Офіційний анонс нових процесорів Intel 14-го покоління, більш відомі як Raptor Lake-Refresh, відбудеться тільки в жовтні, але їх докладні характеристики вже "витекли" в мережу. Судячи з усього, користувачів чекає значний приріст в продуктивності.

Як повідомляє портал Videocardz, процесори Intel Core 14-го покоління забезпечать більш високі тактові частоти у всій лінійці, але в деяких випадках користувачі також отримають більше ядер.

Згідно з інсайдами, флагман нової лінійки – Intel Core i9-14900К – зможе працювати на частоті до 6 ГГц. Водночас Core i9-14900KS буде працювати на частоті до 6,2 ГГц, що стане абсолютним рекордом серед споживчих процесорів, які не піддавалися професійному розгону.

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Модель Intel Core i7-14700k вийде з конфігурацією ядер 8P+12Е і буде досягати 5,6 ГГц, а 14-ядерний Core i5-14600К – 5,3 ГГц.

Таким чином, в порівнянні з 13-м поколінням, відчутно посилиться вся лінійка. А якщо при цьому Intel збереже ціни на колишньому рівні, це буде дуже добре для покупців, зазначають журналісти.

Літо 2023 – найкращий момент для збірки ігрового ПК

До такого висновку прийшли автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed, проаналізувавши сьогоднішній ринок комплектуючих для ПК.

Згадується, що процесори, оперативна пам'ять DDR5 і SSD-накопичувачі зараз коштують рекордно дешево. Також після "смерті" майнінгу налагодилася ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт.

Статистика Steam показує, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів у 2023 році залишається GeForce GTX 1650. Що стосується процесорів, то тут домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ.

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