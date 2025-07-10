Головною фішкою буде вбудований ChatGPT і агентські функції.

Компанія OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, випустить власний ШІ-браузер для конкуренції з Chrome – реліз відбудеться вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Tom's Guide з посиланням на агентство Reuters.

Головною фішкою буде вбудований ChatGPT, який дасть змогу "докорінно змінити те, як користувачі серфять веб-сторінками". Замість звичного пошуку і переходів між сайтами користувачі зможуть отримувати відповіді прямо в інтерфейсі ChatGPT, без зайвих вкладок.

Таким чином OpenAI не тільки хоче створити екосистему, а й зібрати більше даних про користувачів для навчання своїх великих мовних моделей (LLM).

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Також браузер отримає можливості Operator – ШІ-агента, який здатний виконувати дії від імені користувача, наприклад, заповнювати форми, шукати потрібні товари в інтернет-магазині, оформляти бронювання та інше.

Новий продукт OpenAI працюватиме на Chromium. Цікаво, що не так давно глава продакшена ChatGPT заявив про зацікавленість у купівлі Chrome, якщо суд США таки зобов'яже Google розлучитися з браузером через антимонопольний розгляд. Поки до цього не дійшло – але битва за ринок браузерів уже почалася.

Актуальні цифри показують, що лідер на ринку браузерів в Україні, як і раніше, незмінний. Chrome займає 56% ринку, хоча рішення від Microsoft поступово скорочує відставання – 19%. Тим часом Firefox і Opera використовують менше 15% ПК-юзерів.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запустив Grok 4 – "найрозумнішого ШІ в історії людства". За словами творців, нова модель чат-бота вийшла далеко за рамки звичайних відповідей на запитання користувачів.

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