Користувачів Chrome закликали оновити браузер до 17 квітня: у чому проблема

Компанія випустила екстрене оновлення, яке усуває критичний експлойт нульового дня.

Google знайшла чергову критичну вразливість у своєму браузері Chrome і рекомендує негайно поставити оновлення. Крайній термін – 17 квітня.

Небезпеку вразливості CVE-2025-2783 оцінено як високу. Уточнюють, що її спричинило "некоректне опрацювання дескрипторів у незазначених обставинах у Mojo для Windows". Mojo - це фреймворк для міжпроцесної взаємодії в Chromium.

Зазвичай такі проблеми безпеки дають змогу хакерам обійти "пісочницю" Chrome – ізольоване середовище, що обмежує доступ браузера до системи. Це давало повний контроль над пристроєм, включно з доступом до файлів і встановлених додатків.

Відео дня

У Google зазначили, що не ділитимуться технічними деталями вразливості доти, доки патч не отримає більшість користувачів браузера.

Оновлення Chrome 134.0.6998.177/.178 уже доступне для Windows, macOS і Linux. Перевірити його наявність можна через меню в розділі "Довідка" → "Про браузер Chrome".

Нещодавнє тестування виявило, що Chrome – один із найбільш ненажерливих браузерів, тому для систем з обмеженим об'ємом ОЗП його не можна рекомендувати. Найекономнішим у плані споживання пам'яті виявився маловідомий Whale.

Статистика за березень 2025 року показала, що лідер на ринку браузерів в Україні, як і раніше, незмінний. Chrome займає 55% ринку, хоча рішення Microsoft поступово скорочує відставання – 25%. Своєю чергою Firefox і Opera використовують менше 15% ПК-юзерів.

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