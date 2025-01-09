У Google Chrome та інших браузерах знайшли небезпечні вразливості: як їх усунути

За одну з вразливостей Google заплатила винагороду в розмірі $55 тис.

Незалежно від того, чи використовуєте ви Chrome, Firefox або обидва, настав час знову оновити свій браузер. Випущений у середу апдейт усуває кілька серйозних вразливостей, пише ZDNet.

Chrome-юзерам необхідно оновити браузер до версії 31.0.6778.264/265 для Windows і macOS і версії 131.0.6778.264 для Linux. Це оновлення містить виправлення чотирьох вразливостей безпеки. За виявлення однієї з них Google заплатила винагороду в розмірі $55 тис.

Що стосується Firefox, то версія 134 браузера Mozilla містить виправлення 11 вразливостей безпеки, три з яких компанія класифікує як такі, що мають "високий ризик". Причому одна з них зачіпає навіть мобільний браузер Firefox для Android-пристроїв.

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Користувачам Edge, Brave та інших веб-браузерів, що працюють на рушії Chromium, теж рекомендують перевірити оновлення браузера. Зробити це можна через меню в розділі "Довідка" → "Про браузер".

Підбиваючи підсумки року, Google вибрала 12 найкращих розширень для Chrome у 2024 році, які допоможуть вам бути продуктивнішими, організовувати завдання, заощаджувати гроші та персоналізувати браузер.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Google можуть змусити продати Chrome. Раніше компанію визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошуку, і продаж браузера стане одним із кроків із відновлення конкуренції.

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