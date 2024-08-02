Браузер Chrome отримав 3 нові ШІ-функції, які стануть у пригоді всім користувачам

Google додала у свій фірмовий браузер Chrome відразу три нововведення, які покликані спростити роботу з пошуком, товарами та історією. Усі вони працюють на базі новітніх моделей Google AI і Gemini, пише MacRumors.
Перше нововведення дає змогу користувачам шукати те, що вони бачать на екрані свого браузера за допомогою Google Lens, не залишаючи вкладки. Google каже, що досить просто виділити картинку або текст, і відкриється спеціальний пошук. Також можна просто клацнути по об'єкту правою кнопкою миші.
Пошук можна уточнити за кольором, брендом і низкою інших параметрів, є також можливість ставити ШІ уточнювальні запитання про те, що він знайшов, щоб зануритися глибше в тему. По суті, це аналог Circle to Search у смартфонах Google і Samsung.
Друга функція - "Порівняння вкладок". Вона дозволяє порівнювати товари з різних вкладок, без необхідності перемикатися між ними. Наприклад, у вас у кількох вкладках відкриті сторінки з різними моделями навушників - ШІ покаже їх у вигляді єдиної таблиці в одному вікні. Або сам порівняє ціни.
Третє нововведення дає змогу знайти і відкрити сайт, про який ви забули. Досить зайти у відповідний розділ Chrome і в спеціальному полі ввести запит - наприклад, "магазин морозива, який я шукав минулого тижня". І програма покаже всі релевантні сторінки з вашої історії.
Перша функція, з пошуком через Google Lens, уже доступна всім користувачам Chrome. Решта з'являться найближчими тижнями - поки що, щоправда, тільки в США.
Нагадаємо, раніше в Google Chrome з'явився режим максимальної економії пам'яті. Особливо корисною ця функція буде для власників слабких ПК і ноутбуків, особливо в період відключень світла.