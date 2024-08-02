Браузер Chrome отримав 3 нові ШІ-функції, які стануть у пригоді всім користувачам

Наприклад, можна попросити ШІ знайти і відкрити сайт, про який ви забули, або порівняти ціни в магазинах.

Google додала у свій фірмовий браузер Chrome відразу три нововведення, які покликані спростити роботу з пошуком, товарами та історією. Усі вони працюють на базі новітніх моделей Google AI і Gemini, пише MacRumors.

Перше нововведення дає змогу користувачам шукати те, що вони бачать на екрані свого браузера за допомогою Google Lens, не залишаючи вкладки. Google каже, що досить просто виділити картинку або текст, і відкриється спеціальний пошук. Також можна просто клацнути по об'єкту правою кнопкою миші.

Пошук можна уточнити за кольором, брендом і низкою інших параметрів, є також можливість ставити ШІ уточнювальні запитання про те, що він знайшов, щоб зануритися глибше в тему. По суті, це аналог Circle to Search у смартфонах Google і Samsung.