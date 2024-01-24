ШІ навчився створювати шпалери, генерувати текст і сортувати вкладки в залежності від їх змісту.

Штучний інтелект, про який ми будемо чути весь 2024 рік, дістався і до Chrome: свіже оновлення додало в популярний браузер три функції, кожна з яких працює на базі ШІ.

Нововведення з'явилися в тестових збірках Chrome версії 121 для Windows та macOS. А в найближчі місяці вони будуть впроваджені в стабільні збірки, в тому числі для мобільних пристроїв. Всього три нововведення:

Розумне угруповання вкладок в залежності від їх змісту. Можна швидко упорядковувати верхню частину браузера, якщо для роботи потрібно багато відкритих сторінок.

Генерація тем оформлення браузера за обраним стилем. Користувачеві необхідно лише задати стиль, настрій і основний відтінок, а потім вибрати з отриманих варіантів найбільш вподобаний.

Допомога в складанні відгуків, пошукового запиту та інших текстів з будь-якої веб-сторінки. Текст формується генеративною нейромережею Gemini.

Перші дві опції вже доступні в Dev- і Canary-збірках Chrome, їх можна активувати вручну через приховані налаштування (chrome://flags в пошуковому рядку), виконавши пошук за словами Artificial Intelligence або AI. Генератор текстів з'явиться в браузері в лютому.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, з метою посилення приватності користувачів Google впровадила нову функцію для швидкого очищення історії в мобільній версії Chrome. Стане в пригоді, якщо забули включити режим "інкогніто".

А цього літа у всіх версіях Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться і інших веб-браузерів на рушії Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

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