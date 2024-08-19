Відтепер відскановані документи можна зберігати не тільки в PDF, а й у JPEG.

Google випустила невелике, але важливе оновлення для свого "хмарного" сервісу Google "Диск". Нова опція полегшить життя користувачам, які часто сканують документи.

Раніше користувачі Google Диск (Google Drive) мали можливість сканувати документи і зберігати їх для завантаження до "хмари" тільки у форматі PDF. Тепер з'явився ще один формат для вибору – JPEG, пише портал PhoneArena.

Оновлення вже поширюється серед користувачів Android-додатку Google Drive. Якщо такої функції на вашому смартфоні немає, потрібно почекати, поки прийде оновлення. Зазвичай це займає 1-2 тижні.

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Для тих, хто ще не використовував Google Диск для сканування документів, ось покрокова інструкція, яка має бути корисною:

Відкрийте додаток "Google Диск". Натисніть на значок камери в правому нижньому кутку екрана". Направте камеру смартфона на документ. Синя рамка, що з'явилася навколо документа, вказуючи місце, де буде обрізано зображення Зробіть знімок документа. За необхідності відредагуйте відсканований документ і натисніть "Готово". Введіть назву файлу, виберіть формат збереження (PDF або JPEG) і натисніть кнопку "Зберегти".

Google Drive (або "Google Диск") вважається одним із найпопулярніших хмарних сервісів. За замовчуванням Google дає 15 Гбайт пам'яті, після чого пропонує перейти на платний тариф: 100 ГБ за $1,99, 200 ГБ за $2,99, 2 ТБ за $9,99.

Раніше УНІАН розповідав про нову функцію Google, яка дає змогу робити групові фотографії без допомоги перехожих. Поки вона працює ексклюзивно на Pixel 9, але в майбутньому, можливо, з'явиться і на інших смартфонах.

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