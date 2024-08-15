Поки що вона працює ексклюзивно на нових Пікселях, але в майбутньому, можливо, з'явиться і на інших смартфонах.

У рамках вчорашньої презентації Google анонсувала одразу чотири нових Pixel, включно зі складним Pixel 9 Fold. Смартфони традиційно отримали низку ШІ-функцій, які виділяють їх на тлі конкурентів.

Наприклад, розробники придумали класну фішку для зйомки групових фото – без допомоги перехожих і при цьому з фотографом у кадрі. Нова функція "Додай мене" дає змогу за допомогою штучного інтелекту обʼєднати два фото в одне, пише NY Post.

Працює технологія гранично просто: достатньо зробити схожий кадр з того ж ракурсу, але встати десь поруч. Далі нейромережа склеїть усе разом. "Зазвичай є один призначений фотограф, який не бере участі в групових фотографіях", – йдеться в описі до функції.

Поки інноваційна функція працюватиме тільки на нових Пікселях, але в майбутньому, можливо, з'явиться і на інших Android-смартфонах.

Крім "Додай мене", серія Pixel 9 отримала й інші цікаві ШІ-фішки для камери. Наприклад, можливість змінити вираз обличчя або попросити нейромережу згенерувати інший задник. У Google вважають, що відредаговані ШІ картинки цікавіші, ніж достовірні знімки, оскільки вони передають сам момент, яким ви його запам'ятали, а не те, "що потрапило в об'єктив у конкретну мілісекунду".

Також для кожного зі смартфонів Pixel 9 заявляється автономність до 24 годин, чип Google Tensor G4, підтримка супутникового зв'язку, а оновлюватися пристрої будуть аж до 2032 року, коли вийде Android 22.

Як відомо, для роботи ШІ Apple потрібно мати хоча б iPhone 15 Pro, а великий апгрейд Siri разом з інтеграцією ChatGPT відбудеться лише навесні 2025 року. Samsung, навпаки, прокачала ШІ-функціями флагмани минулих років і навіть середньобюжетні моделі.

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