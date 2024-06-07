Google почне видаляти з акаунтів важливу інформацію – її ще не пізно врятувати

Компанія змінила принцип зберігання даних сервісу "Хронологія" Google Maps: тепер вони зберігатимуться на вашому пристрої, а не в хмарі.

Компанія Google почала повідомляти своїх користувачів про важливу зміну в параметрах конфіденційності сервісу "Карти". Вона планує позбутися хмарної "Хронології" і дала час до 1 грудня 2024 року для перенесення даних геолокації локально.

"Хронологія" – це особиста карта, на якій зберігаються відвідані місця і маршрути поїздок на основі історії місця розташування. Щоб і далі використовувати хронологію, потрібно встановити нову версію програми "Google Карти". Інакше ви можете втратити старі дані "Хронології", доступні онлайн через веб-інтерфейс – йдеться в повідомленні компанії.

Таким чином, "Хронологія" збережеться, але тепер вона буде не хмарною, а локальною, що, як кажуть у Google, має унеможливити стеження за користувачем сторонніми особами. Ця опція буде прив'язана до вашого девайсу, і подивитися історію переміщень можна буде тільки на тому пристрої, який перебував із користувачем і фіксував геодані.

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До 1 грудня 2024 року у користувачів Google є час, щоб зайти в "Хронологію" і зберегти старі маршрути на пристрої або створити резервну копію. Після цієї дати вони стануть недоступними. У додатку "Карти Google" можна відключити збереження історії переміщень.

Нагадаємо, починаючи з червня цього року Google посилила мінімальні вимоги для роботи Google Wallet на Android і Wear OS. Тепер "Гаманець" вимагатиме, щоб пристрої працювали щонайменше на ОС Android 9. Як результат, мільйони користувачів втратять можливість розраховуватися смартфоном.

А цього літа в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. Інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge або Opera.

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