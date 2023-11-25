Інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge чи Opera.

Як вже відомо, влітку 2024 року Google переведи найпопулярніший браузер Chrome на платформу розширень Manifest V3. І це буде не мінорний апдейт. Річ у тім, що нова версія "Маніфесту" обмежить роботу старих розширень, включаючи всіх блокувальників реклами.

Офіційною причиною переходу з Manifest V2 на Manifest V3 називають оптимізацію і безпеку застарілого API. Але, як пише портал, TechRadar, ці дії спрямовані лише на те, щоб просто зупинити роботу блокувальників.

Оскільки Google є не лише пошуковим гігантом, але й заробляє гроші на рекламі, блокувальники реклами напряму шкодять її бізнесу. Тому від них вирішили позбутися. Зокрема, раніше цього місяця сервіс YouTube (підрозділ Google) теж оголосив війну блокувальникам реклами.

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Експерти побоюються, що оновлений Chrome не тільки не принесе ніяких позитивних змін, але в перспективі може нашкодити користувачам. Разом з блокувальниками реклами будуть відключені плагіни, що відповідають за фільтрацію контенту на веб-сайтах, включаючи функції батьківського контролю і антивіруси. Тому на додаток до дратівливої реклами, рекламні оголошення можуть містити шкідливі програми, і в Google навряд чи здатні зупинити поширення "швідників".

Оновлення також вплине на інші веб-оглядачі, що працюють на рушії Chromium. Тому для потенційної заміни не підійде той же Edge або Opera.

Найкращі альтернативи браузеру Google Chrome

У TechRadar пишуть, що тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс вже зараз розглянути перехід на інший браузер. Відмінною альтернативою Chrome називають FireFox, який поєднує в собі найкращий захист конфіденційності з неймовірною гнучкістю і кросплатформеною підтримкою.

Фахівці також виділили Brave, DuckDuckGo і Safari, які можуть без проблем замінити Chrome у ролі блокувальника реклами.

Дані за жовтень 2023 року показують, що Google Chrome займає понад 63% браузерного ринку. Другим за популярністю браузером є Safari з куди більш скромними 20%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку всього 5,5%.

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