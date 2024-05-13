Тепер Google "Гаманець" вимагатиме, щоб пристрої працювали щонайменше на Android 9.

Починаючи з наступного місяця, Google посилює мінімальні вимоги для роботи Google Wallet ("Google Гаманець") на пристроях Android і Wear OS. Як результат, мільйони користувачів втратять можливість розраховуватися смартфоном.

На сторінці підтримки на сайті Google зазначено, що з 10 липня 2024 року для роботи Google Wallet знадобиться щонайменше OC Android 9 на смартфоні та Wear OS 2 на розумному годиннику. Раніше мінімально необхідною була версія Android 7.0.

У компанії пояснили, що ця зміна має на меті забезпечити більшу безпеку функцій Гаманця, таких як оплата транзакцій дотиком, що вимагає можливості доставляти оновлення безпеки на пристрої користувачів.

Google Wallet - популярна утиліта, призначена для здійснення платежів на телефонах і годинниках, що працюють на операційній системі Google. Вона використовує стандарт зв'язку NFC і частково повторює можливості Google Pay, однак має дещо розширений функціонал.

Станом на кінець 2023-го, версії Android з 7.0 по 9.0 займали 5,5% від загальної кількості девайсів на операційній системі Google. Таким чином, йдеться про десятки млн гаджетів, які втратять доступ до "Гаманця". Найпопулярнішою версією Android є 13 з часткою 22,4%.

Це ще один приклад того, як деякі популярні та важливі Android-додатки припиняють свою роботу на старих версіях операційної системи. Раніше Google також підвищила мінімальну підтримувану версію Android для свого браузера Chrome і додатка "Google Календар".

Якщо ви в пошуках нового смартфона, фахівці AnTuTu оновили рейтинги найкрутіших за ціною/якістю телефонів у 2024 році. У "найнароднішій" категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій - OnePlus 12.

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