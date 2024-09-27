На думку Алєксєєвої, TikTok насправді є зараз великою проблемою.

Наразі соціальна мережа TikTok з точки зору поширення російської дезінформації та пропаганди завдає більше шкоди, ніж месенджер Telegram. Таку думку висловила Аліна Алєксєєва, заступниця керівника Центру протидії дезінформації РНБО України.

"Ми в Центрі кажемо про те, що Telegram вже вивчений і ми розуміємо цю структуру та будову. Зараз набагато більшу шкоду завдає TikTok. Тому що там вразлива аудиторія – це підлітки, це наша молодь, і, як не дивно, аудиторія 55+ ", - зазначила Алєксєєва.

Тому, на її думку, TikTok насправді є зараз великою проблемою.

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Робота TikTok у світі

Соціальна мережа TikTok повідомила, що видалила акаунти, які пов'язані з російськими державними ЗМІ, за "участь у прихованих операціях впливу".

Таке рішення пояснили тим, що це є частиною зусиль TikTok, які спрямовані на запобігання дезінформації перед президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді.

Зокрема були видалені акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" і "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської компанії телеканалу RT.

У компанії додали, що раніше ці акаунти було обмежено у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольований державою. Проте наразі вважається, що вони були заборонені назавжди.

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