Месенджер Telegram значно оновився: з'явилися 'суперканали' та інші фішки

Оновлення насамперед спрямоване на надання можливості власникам каналів і ботів отримувати заробіток на своїх проєктах.

Творці Telegram представили крупне оновлення месенджера на честь його 11-річчя. Апдейт насамперед спрямований на надання можливості власникам каналів та ботів отримувати заробіток на своїх проєктах Інформацію про це було опубліковано в блозі розробників.

Користувачі месенджера тепер можуть надсилати нову зоряну реакцію улюбленим каналам та авторам контенту. Це свого роду донат, тобто добровільна винагорода адміністратору каналу з боку його підписників.

Розробники зазначили, що власники каналів отримуватимуть 100% "Зірок". Надалі вони можуть монетизувати їх або використовувати якось інакше. Увімкнути зіркові реакції на дописи в каналі можна в меню Налаштування каналу > Реакції > Увімкнути платні реакції.

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Ще одна нова функція для адмінів і редакторів Телеграм-каналів – так звані "Суперканали". У цьому режимі ви можете постити прямо від свого імені, або від імені іншого каналу. Адмін може в будь-який момент вибрати профіль від імені якого він хоче опублікувати повідомлення.

Щоб перетворити канал на суперканал, перейдіть до Налаштувань каналу > Адміністратори та увімкніть "Підписувати повідомлення" і "Показувати профілі авторів".

Серед інших можливостей: платна підписка на закриті канали за запрошенням, що оплачується "Зірками", і публікація платного медіаконтенту ботами. А в клієнті для iOS документи pdf, xls, docx тепер відкриваються в окремих вкладках браузера Telegram.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

У попередньому крупному оновленні в Telegram з'явився вбудований браузер, магазин міні-додатків (можна знайти на вкладці "Пошук") і можливість дарувати внутрішню валюту "Зірки".

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