Також спостерігаються проблеми з дзвінками.

У роботі популярного месенджера Telegram зафіксували збій. Користувачі скаржаться на медіа та повідомлення в чатах і групах, які не завантажуються, також спостерігаються проблеми з дзвінками.

Сервіс Downdetector підтверджує наявність проблем із Telegram. Перші скарги на роботу почали надходити близько 14:00.

До слова, це вже другий масовий збій у роботі месенджера за тиждень – раніше проблема була зафіксована 1 жовтня.

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Telegram змінює політику після арешту Дурова

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали".

Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Ця фіча давала змогу шукати тих, хто поблизу, а також локальні групи і чати. Але у неї "були проблеми з ботами і шахраями", Також адміністрація месенджера вимкнула завантаження нових медіафайлів у "Телеграфі".

Французькі ЗМІ розповідають, що арешт Павла Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram. Так, по всій Франції і не тільки почали відновлювати старі справи, які в минулому довелося призупинити через незговірливість месенджера.

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