Поки що функція доступна обмеженій групі користувачів, але незабаром завантажувати об'ємні ролики зможуть усі охочі,

Платформа TikTok почала тестувати нову функцію для авторів відео, яка дасть можливість завантажувати 60-хвилинні відеоролики. За словами експертів, це може створити проблеми для YouTube і потокових гігантів.

Зараз функція доступна в обмеженому переліку країн, але незабаром завантажувати об'ємні ролики зможуть усі охочі, пише Business Insider.

Примітно, що на запуску TikTok давав змогу завантажувати тільки 15-секундні відео, але з часом цей ліміт зріс до 10 хвилин. У жовтні 2023-го сервіс говорив, що тестує завантаження роликів тривалістю 15 хвилин для окремих користувачів.

Відео дня

Як зазначається, довші відео в TikTok також можуть поставити під загрозу прибуток потокових сервісів, таких як Netflix, Hulu і Disney+. ТікТок має велику бібліотеку неофіційно завантажених серіалів і фільмів, розбиті на частини. Доступ до 60-хвилинних відео може зробити цю практику більш поширеною.

Водночас у соцмережі, яка належить китайській ByteDance, зараз великі проблеми у США – раніше Конгрес схвалив заборону TikTok. Відомо, що застосунок буде недоступним для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Наприкінці квітня TikTok запустив власний аналог Instagram. Однією з його особливостей стала інтеграція з основним сервісом, тобто новий акаунт створювати не доведеться. Але поки що месенджер доступний тільки в низці країн.

Зі свого боку YouTube з початку року тестував новий дизайн свого веб-сайту, але зіткнувся з великою кількістю негативних відгуків, тому вирішив скасувати його. Але замість цього став показувати більше реклами.

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