Головний відеохостинг з початку року тестував новий дизайн свого веб-сайту, але зіткнувся з великою кількістю негативних відгуків.

Раніше в лютому частина користувачів YouTube звернула увагу на новий дизайн браузерної версії, який став більше нагадувати Twitch. Зміна інтерфейсу викликала бурхливу реакцію з боку користувачів, тому в Google вирішили не погіршувати ситуацію, скасувавши повномасштабний апдейт.

Однією з ключових змін у новому дизайні стало те, що опис і коментарі тепер знаходяться праворуч від відеоролика, а не під ним. Тоді як на місце, що звільнилося, додали нескінченний блок рекомендацій з великими прев'ю.

Найбільше користувачам не сподобалися саме рекомендації з великими прев'ю просто під роликом. Цією зміною компанія вочевидь хотіла утримати людей на сайті якомога довше – щоб ті одразу вмикали наступне відео.

Відео дня

Новий дизайн не сподобався практично нікому з тих, кому дали його протестувати. Зміна інтерфейсу впроваджувалася вибірково в різних країнах. Можливо, ви теж встигли з ним познайомитися.

У багатьох тестувальників редизайн браузерної версії зник, проте YouTube, ймовірно, планує впровадити інше нововведення. Цього разу розробники вирішили показувати користувачам без Premium-підписки рекламу просто під час паузи.

А в середині квітня YouTube почала боротися зі сторонніми додатками, які дають змогу дивитися відео без реклами. Їхні користувачі стикатимуться з повільним завантаженням та іншими помилками, заявили в компанії.

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