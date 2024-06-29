В МЗС привітали це рішення і назвали його важливою ініціативою.

Сервіс Google Перекладач додав кримськотатарську мову до списку доступних перекладів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Відомство подякувало компанії за реалізацію цієї важливої ініціативи.

"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти", - зазначили в МЗС. Відео дня

Кримськотатарський народ та Україна

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. У проєкті 5506, який ініціював президент Володимир Зеленський, корінними народами України на території Криму визначаються кримські татари, караїми та кримчаки.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, скільки кримських татар наразі захищає Україну в лавах ЗСУ. За його словами, всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання.

"Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - наголосив Джемілєв.

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