Компанія представила цю функцію декілька років тому, але тепер повертається класична розбивка на сторінки.

Компанія Google оголосила про зміну свого пошуковика – стрічка повернулася до класичної розбивки на сторінки. Судячи з усього, експеримент з "нескінченною" прокруткою себе не виправдав, пише The Verge.

Інтерфейс, який дає змогу нескінченно прокручувати результати видачі пошукової системи, уперше з'явився в пошуковику Google у жовтні 2021 року. За задумом, у такий спосіб люди могли побачити інформацію, до якої раніше не добиралися.

Тепер компанія вирішила повернутися до традиційного інтерфейсу, коли треба переходити на пронумеровані сторінки, щоб побачити решту. У Google все ж вважають цей варіант зручнішим і зрозумілішим для користувача. Плюс, це рішення дасть змогу пошуковикові швидше працювати і завантажувати результати пошуку, оскільки більше не доведеться автоматично завантажувати всю стрічку посилань.

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Компанія вже відключила нескінченну прокрутку на ПК, те ж саме чекає на мобільні пристрої в найближчі місяці.

Як УНІАН уже повідомляв, Google має намір додати платну версію свого пошуковика з преміальними функціями на базі ШІ. Традиційна пошукова система Google залишиться безоплатною для всіх, але навіть за наявності підписки користувачі й надалі бачитимуть рекламу.

А в браузері Google Chrome з'явився режим максимальної економії пам'яті. Він насамперед призначений для власників слабких ПК і ноутбуків.

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