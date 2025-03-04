Браузер Google Chrome назавжди припиняє підтримку популярного блокувальника реклами

Час переходити на "легший" блокувальник, сумісний з Manifest V3, або на новий браузер.

Google відключила в Chrome розширення, які стали непідтримуваними у зв'язку з переходом браузера на нову платформу розширень Manifest V3. Під удар потрапив, зокрема uBlock Origin, на який покладалися мільйони користувачів.

Згідно з відгуками в мережі, Chrome примусово відключив блокувальник реклами і помістив у його опис позначку, що підтримку розширення припинено. При цьому користувачі мають можливість знову ввімкнути uBlock Origin, але після повторної активації помітно знижується швидкість завантаження сайтів, пише The Verge.

За словами Google, перехід на новий стандарт підвищить конфіденційність і безпеку користувачів. Разом із цим він видаляє функції, від яких залежала робота деяких блокувальників реклами.

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Серед альтернатив, доступних у Chrome: uBlock Origin Lite і AdBlock - вони працюють на MV3, проте помітно гірше справляються з блокуванням небажаного трафіку. Рівнозначної ж альтернативи uBlock Origin для Chrome Manifest V3 не буде.

Перехід на Manifest V3 вплине не тільки на Google Chrome - браузери, що працюють на рушії Chromium, як-от Microsoft Edge, Brave і Opera, теж позбудуться підтримки V2.

Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс розглянути перехід на інший веб-браузер. Раніше Mozilla підтвердила, що їхній Firefox збереже підтримку обох специфікацій, пропонуючи користувачам uBlock Origin альтернативну платформу.

Актуальні цифри показують, що Chrome займає 54 .09% браузерного ринку в Україні. Але рішення Microsoft поступово скорочує відставання.

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