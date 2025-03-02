Нові правила вимагають "невиключну, безоплатну, всесвітню" ліцензію на збір і обробку всієї інформації.

Зарубіжні ЗМІ звернули увагу, що Mozilla видалила зі своїх документів обіцянку ніколи не продавати персональні дані користувачів браузера Firefox.

Разом з тим, компанія додала пункт із таким змістом: "Коли ви завантажуєте або вводите інформацію через Firefox, ви надаєте нам невиключну, безоплатну, всесвітню ліцензію на використання цієї інформації".

В оновлених FAQ із запитаннями-відповідями тепер йдеться про те, що Mozilla "не продає дані у звичному сенсі", однак змушена взаємодіяти з партнерами для комерційної життєздатності Firefox.

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Різка відмова від приватності сталася невипадково: довгі роки основним джерелом доходу Mozilla були виплати від Google за пошук за замовчуванням – понад 80% річного виторгу. Тепер, коли суд США визнав Google монополістом і має намір заборонити компанії купувати слот пошуковика за дефолтом, розробники Firefox почали шукати інші джерела доходу.

Зі схожою проблемою зіткнулася і Apple, проте її старший віцепрезидент із сервісів Едді К'ю запевнив, що компанія не стане продавати особисті дані користувачів рекламодавцям, оскільки це "суперечить її цінностям".

За даними StatCounter, Firefox посідає четверте місце (після Chrome, Edge і Opera) за популярністю серед браузерів для ПК із часткою 5% користувачів на початок 2025 року.

УНІАН розповідав про новий браузер для Windows, який оглядачі називають "заміною Chrome, на яку так довго чекали". Хоча й зазначається, що знадобиться певний час, щоб звикнути до нового дизайну та поєднання клавіш.

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