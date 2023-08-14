Нові айфони більш ніж на третину швидше попередника по частині графічної продуктивності.

У базі популярного бенчмарка Geekbench, який використовується для тестів сучасних флагманів, з'явилися результати тестів ще не випущеного iPhone 15 Pro. Він, нагадаємо, буде оснащуватися новою однокристальною системою Apple A17 Bionic.

Згідно з представленою інформацією, новий чипсет Apple A17 видає 3269 і 7666 балів в одноядерному і багатоядерних тестах процесора відповідно. А GPU набирає в тесті 3D-графіки Metal 30 669 балів.

Для порівняння, iPhone 14 Pro з Apple A16 Bionic показує 2514 і 6359 очок в тестах CPU і 22 295 очок в тесті GPU. Таким чином нові айфони більш ніж на третину швидше попередника по частині графічної продуктивності.

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А очікуваний Snapdragon 8 Gen 3, який буде встановлений в найкращих Android-смартфонах, програє новинці Apple 47% в одноядерної і 15% в багатоядерної потужності.

Відомо, що в Apple A17 Bionic буде максимальна тактова частота 3,70 ГГц, на відміну від 3,46 ГГц в чіпі A16, і підтримка до 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5. Чипсет вперше побудовано по 3-нм техпроцесу TSMC.

Окрім підвищення продуктивності, очікується, що Apple A17 Bionic забезпечить більш високу продуктивність при зниженні енергоспоживання нижче 35%. Так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

Як і в минулому поколінні, новий процесор дістанеться більш дорогим iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, а базові моделі отримають Apple A16 однорічної давності.

За даними Bloomberg, нові смартфони iPhone 15 будуть представлені 12 або 13 вересня, а в продаж вони надійдуть 22 числа.

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