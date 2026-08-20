4 речі, які вміє бюджетний Android-смартфон за $200, але не вміє iPhone

Смартфони Android вже давно перестали бути виключно бюджетною альтернативою дорогим пристроям Apple. Навіть моделі вартістю до 200 доларів пропонують набір можливостей, які, як і раніше, недоступні на iPhone.
Експерти MakeUseOf знайшли 4 функції дешевого Android-смартфона, яких досі немає в iPhone. Зрозуміло, мова йде не про продуктивність чи якість камер, а саме про речі, які роблять повсякденне використання смартфона зручнішим.
Одна кнопка "Назад", яка працює скрізь
Навігація в iOS часто перетворюється на гру в "вгадайку", оскільки дія "Назад" багато в чому залежить від розробників конкретного додатка. Свайп з лівого краю екрана надійно працює в нативних додатках на кшталт Safari або Нотатках, але в Instagram, YouTube та інших сторонніх додатках він може не спрацювати.
У такій ситуації доводиться тягнутися пальцем до лівого верхнього кута екрана й шукати маленьку стрілку або кнопку закриття, яка може знаходитися в абсолютно несподіваному місці.
У Android жест повернення є системною функцією. Достатньо провести пальцем від будь-якого краю екрана до центру – зліва чи справа – і пристрій виконає одну й ту саму дію. Жест працює у сторонніх додатках, підменю та повноекранних режимах.
Для бюджетних смартфонів із великими екранами приблизно 6,6 дюйма це особливо зручно: користуватися пристроєм можна як правою, так і лівою рукою, не змінюючи постійно положення долоні.
Два додатки одночасно на одному екрані
Навіть найдорожчий iPhone з величезним 6,9-дюймовим екраном, як і раніше, відображає лише один додаток за раз. Якщо потрібно порахувати витрати, переглядаючи рахунки у форматі PDF, або перенести дані з банківської виписки в таблицю, доводиться постійно перемикатися між програмами.
На iPad Apple вже давно підтримує розділення екрана, але на iPhone багатозадачність, як і раніше, обмежується перемиканням між додатками.
На Android можна розмістити, наприклад, YouTube у верхній частині екрана, а програму для нотаток – у нижній. У такий спосіб зручно дивитися навчальне відео й одночасно записувати інформацію. Інший варіант – залишити Google Maps на екрані й паралельно листуватися з кимось.
При цьому для такої функції не потрібен дорогий процесор або великий обсяг оперативної пам'яті. Навіть бюджетні телефони базового класу з 4 ГБ ОЗУ здатні одночасно запускати два додатки.
Окреме регулювання гучності для різних звуків
На iPhone натискання кнопок гучності змінює рівень звуку залежно від того, що саме відтворюється саме зараз – мультимедіа чи дзвінок. Водночас сповіщення та інші системні звуки iOS прив’язані до загального рівня.
У результаті, підвищуючи гучність, щоб не пропустити телефонний дзвінок, користувач одночасно робить гучнішими й усі сповіщення з месенджерів. Якщо ж зменшити гучність перед зустріччю або нарадою, пізніше можна випадково пропустити важливий дзвінок.
У Android для різних типів звуків передбачені окремі повзунки. Після натискання кнопки гучності достатньо відкрити розширене меню, де можна окремо налаштувати гучність мультимедіа, дзвінків, сповіщень і навіть будильника.
Наприклад, сповіщення можна повністю вимкнути, гучність дзвінка залишити на максимальному рівні, а звук подкасту встановити на середній рівень. Така можливість доступна на Android уже багато років і зустрічається на телефонах у будь-якому ціновому класі.
Встановлення додатків не тільки з офіційних магазинів
Ще одна помітна перевага Android – можливість встановлювати додатки зі сторонніх джерел. Якщо розробник розмістив програму на власному сайті, користувач може завантажити інсталяційний APK-файл і встановити його на смартфон.
На iPhone додатки в основному мають поширюватися через App Store. Якщо Apple видаляє програму з магазину, користувач часто не може просто завантажити її з сайту розробника та встановити вручну. У країнах ЄС компанія дозволила альтернативні магазини додатків, але за межами цього регіону App Store, як і раніше, залишається основним способом встановлення програм.
Android у цьому відношенні значно вільніший. Наприклад, є каталоги на кшталт F-Droid із тисячами додатків із відкритим вихідним кодом, яких може не бути в Google Play. Крім того, користувач може самостійно встановити старішу версію програми, якщо останнє оновлення виявилося невдалим.
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