4 речі, які вміє бюджетний Android-смартфон за $200, але не вміє iPhone

Мова йде не про продуктивність чи якість камер, а саме про функції, які роблять повсякденне користування смартфоном зручнішим.

Смартфони Android вже давно перестали бути виключно бюджетною альтернативою дорогим пристроям Apple. Навіть моделі вартістю до 200 доларів пропонують набір можливостей, які, як і раніше, недоступні на iPhone.

Експерти MakeUseOf знайшли 4 функції дешевого Android-смартфона, яких досі немає в iPhone. Зрозуміло, мова йде не про продуктивність чи якість камер, а саме про речі, які роблять повсякденне використання смартфона зручнішим.

Одна кнопка "Назад", яка працює скрізь

Навігація в iOS часто перетворюється на гру в "вгадайку", оскільки дія "Назад" багато в чому залежить від розробників конкретного додатка. Свайп з лівого краю екрана надійно працює в нативних додатках на кшталт Safari або Нотатках, але в Instagram, YouTube та інших сторонніх додатках він може не спрацювати.

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У такій ситуації доводиться тягнутися пальцем до лівого верхнього кута екрана й шукати маленьку стрілку або кнопку закриття, яка може знаходитися в абсолютно несподіваному місці.

У Android жест повернення є системною функцією. Достатньо провести пальцем від будь-якого краю екрана до центру – зліва чи справа – і пристрій виконає одну й ту саму дію. Жест працює у сторонніх додатках, підменю та повноекранних режимах.

Для бюджетних смартфонів із великими екранами приблизно 6,6 дюйма це особливо зручно: користуватися пристроєм можна як правою, так і лівою рукою, не змінюючи постійно положення долоні.

Два додатки одночасно на одному екрані

Навіть найдорожчий iPhone з величезним 6,9-дюймовим екраном, як і раніше, відображає лише один додаток за раз. Якщо потрібно порахувати витрати, переглядаючи рахунки у форматі PDF, або перенести дані з банківської виписки в таблицю, доводиться постійно перемикатися між програмами.

На iPad Apple вже давно підтримує розділення екрана, але на iPhone багатозадачність, як і раніше, обмежується перемиканням між додатками.

На Android можна розмістити, наприклад, YouTube у верхній частині екрана, а програму для нотаток – у нижній. У такий спосіб зручно дивитися навчальне відео й одночасно записувати інформацію. Інший варіант – залишити Google Maps на екрані й паралельно листуватися з кимось.

При цьому для такої функції не потрібен дорогий процесор або великий обсяг оперативної пам'яті. Навіть бюджетні телефони базового класу з 4 ГБ ОЗУ здатні одночасно запускати два додатки.

Окреме регулювання гучності для різних звуків

На iPhone натискання кнопок гучності змінює рівень звуку залежно від того, що саме відтворюється саме зараз – мультимедіа чи дзвінок. Водночас сповіщення та інші системні звуки iOS прив’язані до загального рівня.

У результаті, підвищуючи гучність, щоб не пропустити телефонний дзвінок, користувач одночасно робить гучнішими й усі сповіщення з месенджерів. Якщо ж зменшити гучність перед зустріччю або нарадою, пізніше можна випадково пропустити важливий дзвінок.

У Android для різних типів звуків передбачені окремі повзунки. Після натискання кнопки гучності достатньо відкрити розширене меню, де можна окремо налаштувати гучність мультимедіа, дзвінків, сповіщень і навіть будильника.

Наприклад, сповіщення можна повністю вимкнути, гучність дзвінка залишити на максимальному рівні, а звук подкасту встановити на середній рівень. Така можливість доступна на Android уже багато років і зустрічається на телефонах у будь-якому ціновому класі.

Встановлення додатків не тільки з офіційних магазинів

Ще одна помітна перевага Android – можливість встановлювати додатки зі сторонніх джерел. Якщо розробник розмістив програму на власному сайті, користувач може завантажити інсталяційний APK-файл і встановити його на смартфон.

На iPhone додатки в основному мають поширюватися через App Store. Якщо Apple видаляє програму з магазину, користувач часто не може просто завантажити її з сайту розробника та встановити вручну. У країнах ЄС компанія дозволила альтернативні магазини додатків, але за межами цього регіону App Store, як і раніше, залишається основним способом встановлення програм.

Android у цьому відношенні значно вільніший. Наприклад, є каталоги на кшталт F-Droid із тисячами додатків із відкритим вихідним кодом, яких може не бути в Google Play. Крім того, користувач може самостійно встановити старішу версію програми, якщо останнє оновлення виявилося невдалим.

Сучасні флагмани на Android дедалі частіше перевершують iPhone за окремими технічними параметрами – чи то продуктивність, частота оновлення екрану, чи ємність акумулятора. Журналісти назвали чотири Android-смартфони, які кращі за iPhone 17 Pro.

Нове дослідження показало важливу перевагу Android-смартфонів перед iPhone. Виявилося, що Android-смартфони забезпечують кращий захист від шахрайських дзвінків і спаму в SMS, особливо якщо це пристрої Google.

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