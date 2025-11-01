Android-фони краще захищають від спаму та шахраїв, ніж iPhone. Особливо якщо це пристрої Pixel.

Три дослідження безпеки показують, що смартфони на базі Android забезпечують кращий захист проти шахрайських дзвінків і спаму в SMS, ніж iPhone. Особливо якщо це пристрої Google Pixel.

Google разом із YouGov опитала 5000 осіб зі США, Бразилії та Індії, як часто вони стикаються зі спамом. Власники iPhone на 65% частіше повідомляли про отримання трьох і більше спам- або фішингових СМС на тиждень, ніж власники Android-смартфонів, пише Forbes.

Окрему увагу в дослідженні приділено власникам Google Pixel: вони на 96% частіше за iPhone-юзерів повідомляють про відсутність шахрайських SMS. Зокрема, Pixel 10 Pro визнали найзахищенішим сучасним смартфоном завдяки фільтрації викликів і системі виявлення шахраїв у додатках "Повідомлення" та Gmail.

Відео дня

Експерти пишуть, що відкрита архітектура Android дає змогу встановлювати застосунки сторонніх розробників, розширюючи можливості захисту, тоді як закрита екосистема Apple може обмежувати ефективність боротьби з шахрайством.

Також велику роль у цьому відіграє штучний інтелект: з його допомогою телефони на Android можуть боротися зі спамом набагато ефективніше. Зокрема, нова система "Scam Detection" використовує ШІ, щоб повідомляти про потенційний шахрайський дзвінок у режимі реального часу.

Інше дослідження показало, що Android простіший в освоєнні, ніж Айфон. Для цього автори оцінили кількість запитів за конкретними ключовими словами, на кшталт "як зробити скріншот" чи "як заблокувати номер".

УНІАН повідомляв, що Samsung знову обігнав Apple за продажами смартфонів, але найуспішнішим брендом у 2025 році несподівано стала китайська Transsion.

Вас також можуть зацікавити новини: