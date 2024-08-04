Вся справа в нових процесорах від Qualcomm і MediaTek, які перейдуть на 3-нм техпроцес TSMC.

Уже деякий час у мережі бурхливо обговорюють, що наступний топовий чипсет Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 4 – буде вкрай дорогим, що негативно позначиться на цінах на флагманські смартфони. Судячи з усього, те ж саме буде актуально і для пристроїв на базі Dimensity 9400.

Як повідомляє портал Wccftech з посиланням на відомого інсайдера Digital Chat Station, нова платформа MediaTek буде дорожчою за попередницю. Тобто потенційно у 2025 році можуть подорожчати взагалі всі Android-флагмани, оскільки виробники, як правило, перекладають додаткові витрати на споживача.

Зазначається, що новий Dimensity 9400 буде заснований на 3-нм техпроцесі TSMC другого покоління і принесе передусім поліпшення показників енергоспоживання та продуктивності блоку NPU, який буде на 40% швидшим, ніж у Dimensity 9300. Це відповідає намірам MediaTek скинути Qualcomm Snapdragon з олімпу лідера на платформі Android.

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Разом з тим, це потенційно може означати, що доступних флагманів на Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 чекати не варто. Йдеться про апарати в ціновій категорії 400-600 доларів, які використовують топовий процесор, але економлять на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс.

Перші смартфони на базі Dimensity 9400 почнуть з'являтися на ринку цієї осені. Але спочатку дебютує Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Очікується, що його представлять уже в жовтні, одночасно з серією Xiaomi 15.

Що стосується нових iPhone 16, то Apple не планує піднімати вартість на них. Ба більше, 16 Pro позбудеться версії з накопичувачем на 128 ГБ, але стартова модель на 256 ГБ все одно коштуватиме 1000 доларів. Точно у скільки ж оцінили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Якщо ви в пошуках телефону, який буде актуальним і через 5 років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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