Серед основних кандидатів на подорожчання – Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13.

Процесор – одна з найскладніших і найдорожчих частин кожного смартфона, що визначає його кінцеву вартість. Очевидно, що найдорожчими є флагманські системи. При цьому ціни на них зростають з кожним поколінням і Snapdragon 8 Gen 4 не стане винятком.

Стверджується, що компанія Qualcomm, яка виробляє процесори Snapdragon, підвищить собівартість свого наступного флагманського чипсета від 10% до 20% залежно від розміру замовлення і функціоналу чипсета. Так, якщо один Snapdragon Gen 3 обходиться виробникам приблизно в $200, то Gen 4 коштуватиме від $220 до $240, пише Wccftech.

Android-виробники, які оснастять свої нові смартфони Snapdragon 8 Gen 4, майже напевно перекладуть "зобов'язання" з оплати процесорів на споживачів. Ще один вихід – звернутися за чіпами до конкурента Qualcomm в особі MediaTek. Її рішення, ймовірно, коштують дешевше.

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Щоправда, той же Samsung або Xiaomi ніколи не випускали свої флагмани на основі платформ MediaTek, тож малоймовірно, що вони зважаться на це цього разу. Швидше за все, більшість компаній вважатимуть, що підвищити ціни і все ж використовувати Snapdragon 8 Gen 4 буде доцільніше.

Смартфони, які працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 4, поки не підтверджено, але можна очікувати, що точно подорожчають моделі Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15, а також топові моделі Vivo і Oppo.

Інша погана новина полягає в тому, що доступних флагманів на базі Snapdragon 8 Gen 4 ми навряд чи побачимо. Йдеться про апарати в ціновому діапазоні 400-600 доларів, які використовують топовий процесор Qualcomm, але економлять на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс. Наприклад, OnePlus Ace 3 Pro.

Що стосується нових iPhone 16, то вони не повинні подорожчати. Ба більше, 16 Pro позбудеться версії з накопичувачем на 128 ГБ, але стартова модель на 256 ГБ все одно коштуватиме 1000 доларів. Точно у скільки ж оцінили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Раніше авторитетні оглядачі з The Verge назвали найкращі смартфони з Android у 2024 році. До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

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