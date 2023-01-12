Компанія також планує перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів OLED, замість рідкокристалічних LCD.

Компанія Apple у 2025 році може випустити MacBook з сенсорним екраном. Там давно обговорюють можливість запуску програм для iPhone та iPad на Mac. Сенсорний дисплей зможе прискорити взаємну інтеграцію гаджетів.

Зараз інженери проводять експерименти з вбудування у ноутбуки Apple сенсорного інтерфейсу, пише Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.

Видання зазначає, що вже понад 10 років Apple стверджує, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках і iPad є кращим варіантом, якщо потрібен сенсорний інтерфейс. Крім того, компанія переймається, що комп'ютери Mac з сенсорним екраном скоротять продажі iPad.

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"Поверхні для дотику не хочуть бути вертикальними. Через тривалий період часу ваша рука може відпасти", – пояснював Стів Джобс.

Як додається, перші ноутбуки від Apple з сенсорним екраном можуть випустити у 2025 році як частину оновлення MacBook Pro. Однак наразі остаточне рішення ще не прийнято, і все може змінитися. Вказується, що компанія також планує перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів OLED, замість рідкокристалічних LCD.

Компанія Apple: останні новинки

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, перша презентація Apple в новому році відбудеться в березні. На ній покажуть новий MacBook Pro в 14- і 16-дюймовому дизайні та, можливо, 15,5-дюймовий MacBook Air.

Згідно з інсайдами, Apple "поховала" лінійку iPhone SE через низький попит на бюджетні моделі смартфонів компанії.

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