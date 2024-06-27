Як запевняє виробник, б/у Айфони набагато вигідніше продавати на вторинному ринку, ніж аналогічні за ціною Android-смартфони.

Корпорація Apple опублікувала новий документ під назвою "Довговічність завдяки дизайну", в якому розповіла про переваги своїх продуктів на вторинному ринку.

Як запевняє виробник, вживані Айфони набагато вигідніше продавати на вторинному ринку, ніж аналогічні за ціною Android-смартфони – iPhone втрачає на 40% менше від своєї початкової вартості. Ба більше, різниця у вартості збільшується навіть для старіших моделей iPhone.

Також у документі йдеться про те, що продукти Apple служать довше, ніж пристрої конкурентів, і просто зараз у світі є "сотні мільйонів iPhone, які використовуються вже понад п'ять років". Разом з тим, загальний обсяг ремонту випадкових пошкоджень iPhone знизився на 44% після того, як Apple почала використовувати посилені корпуси в iPhone 7.

Відео дня

Це підтверджує і звіт аналітичної компанії SellCell. Смартфони Apple є найвигіднішими під час перепродажу, тоді як Android-апарати знецінюються на вторинному ринку значно швидше: деякі з них сильно дешевшають вже через два місяці після виходу.

В останні кілька років світовий ринок смартфонів демонструє розширення сегмента б/у – дуже часто замість купівлі нового середньобюджетного апарата користувачі віддають перевагу вживаному флагману.

Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року – iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.

Зі свого боку бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужністю Android-смартфонів у 2024 році. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – Nubia Z60 Ultra.

Вас також можуть зацікавити новини: