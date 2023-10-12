Перші чотири місця займають iPhone, а весь топ-10 окупувало всього два бренди.

Дослідницька компанія Counterpoint Research випустила звіт про найпродаваніші смартфони у світі станом на другий квартал 2023 року. Весь топ-10 окупували пристрої Apple і Samsung.

Яблучні смартфони зайняли чотири перші позиції з моделями iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro і iPhone 13. Samsung, своєю чергою, має в активі місця з п'ятого по десяте зі смартфонами Galaxy A14, A54, A14 5G, S23 Ultra, A04e і A34.

У Counterpoint підкреслили, що ринкова частка преміальних смартфонів Apple iPhone Pro значно збільшилася в Азії і Європі, а сімейство Galaxy A від Samsung особливо добре зарекомендувало себе в Азії і Латинській Америці.

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У звіті також говориться, що в останні роки світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд багато в чому пов'язаний з розширенням сегмента б/у смартфонів – наприклад, замість покупки нового середньобюджетного пристрою багато хто з користувачів віддає перевагу старому флагману.

Дослідження показало, що iPhone 15 є чи не найдешевшим айфоном в історії – щоправда, це з урахуванням інфляції. Більш вигідною покупкою був тільки найперший iPhone 2007 року.

Нагадаємо, базові моделі iPhone 15 відзначилися низкою фішок iPhone 14 і 14 Pro Max. При цьому ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися, що робить Айфон 2023 року логічним апгрейдом.

Водночас Samsung раніше в цьому місяці представила "народний" смартфон Galaxy S23 FE, який фанати чекали кілька років. Як і очікувалося, пристрій отримав дизайн та начинку від топових моделей Galaxy, проте коштує при цьому помітно дешевше.

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