Раніше вона була доступна тільки в топових рішеннях Pro і Pro Max.

Apple готує редизайн Dynamic Island для iPhone 17. Якщо вірити новому звіту аналітика GF Securities Джеффа Пу, компанія впровадить технологію metalens на всій лінійці iPhone 17, і не тільки в дорогих версіях, а й навіть у базовій моделі.

Сама технологія дасть змогу зменшити модуль Face ID, а значить і зробити виріз на екрані помітно компактнішим, збільшивши корисну площу дисплея.

Вперше Dynamic Island з'явився в iPhone 14 Pro і став стандартом для всієї лінійки з виходом iPhone 15.

Відео дня

Чи зміниться сама функціональність Dynamic Island? Ні, він, як і раніше, буде адаптуватися під дії користувача. Виріз залишиться динамічним у прямому сенсі слова, просто стане менш нав'язливим візуально.

Є й менш радісні подробиці. За тими ж даними, базовий iPhone 17 отримає всього 8 ГБ оперативної пам'яті і старий чип A18, той самий, що стоїть в iPhone 16 і 16 Plus.

Раніше ми розповідали, що ще не анонсований iPhone 17 Pro Max з новим дизайном показали на відео. Найнавороченіший смартфон Apple стане помітно товщим за попередника.

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