На цей момент базові iPhone мають екрани на 6,1 дюйма.

З'явилися чутки, що базова версія iPhone 2025 року отримає більший екран – 6,3 дюйма. Це зробить його таким же за розміром, як актуальний iPhone 16 Pro і майбутній iPhone 17 Pro, пише GSMArena.

Цей апгрейд може розчарувати любителів компактних смартфонів. З моменту появи iPhone XR у 2018 році, Apple стабільно пропонувала 6,1-дюймову панель у базовій лінійці iPhone, і це був досить компактний пристрій на тлі Android-флагманів.

При цьому, якщо повідомлення вірні, базовий iPhone уперше отримає дисплей із частотою оновлення 120 Гц (ProMotion). Це та сама технологія, яка робить картинку плавнішою. Досі вона залишалася ексклюзивною для моделей Pro.

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Два інших iPhone у майбутній лінійці матимуть різні розміри екрана. За інформацією авторитетного інсайдера Росс Янг, iPhone 17 Air, який має замінити iPhone 16 Plus, матиме 6,6-дюймовий дисплей (менший, ніж 6,7" у Plus). iPhone 17 Pro Max збереже 6,9-дюймову панель і свій титул найбільшого iPhone.

Судячи з чуток, компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а у 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, а вже в червні Apple представить наступну версію iOS. За інформацією Bloomberg, iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням за десятиліття. Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

Водночас ЗМІ впевнені, що Apple буде змушена підвищити ціни на iPhone 17 через торгову війну Трампа. Але публічно компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

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