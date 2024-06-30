Пристрій отримав ретро-дизайн із 2010-х, проте начинка в нього цілком сучасна.

Японська компанія Sharp представила на ринку смартфон під назвою Simple Sumaho 7. Пристрій виглядає ніби "привіт з минулого", проте начинка в нього цілком сучасна.

Зовнішній вигляд пристрою нагадує Android-смартфони 2000-х, особливо, якщо взяти до уваги великі фізичні кнопки під екраном. Як пише ITHome, орієнтований такий девайс насамперед на людей похилого віку.

В основі апаратної платформи лежить чипсет Snapdragon 695, який не повинен викликати запитань до продуктивності при повсякденному використанні. Також телефон вийшов з 5,7-дюймовим екраном, батареєю 4000 мАг, 4/64 ГБ пам'яті, основною камерою 50 мегапікселів, пило/водозахистом IP68 і Android 14.

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Але головна особливість смартфона в іншому – у нього в арсеналі спеціальні функції, що спрощують використання для людей похилого віку. Приміром, шрифти та іконки у нього за замовчуванням збільшеного розміру, також є можливість збільшення чіткості екрану.

Продажі почнуться 5 липня за ціною 375 доларів (близько 15 000 грн). До Європи смартфон навряд чи добереться, але пізніше його напевно можна буде знайти на AliExpress та інших подібних маркетплейсах.

Як повідомляв УНІАН, компанія HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, нещодавно відродила легендарний апарат Nokia 3210, а скоро випустить аналог популярного Nokia Lumia 920.

Інший, не менш культовий, бренд HTC цього місяця повернувся з новим смартфоном. Це апарат середньобюджетного класу з величезним OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.

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