Він отримав камеру, сучасний дизайн, а в режимі очікування девайс зможе жити тижнями.

Китайська HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, представила оновлену версію легендарної моделі з кінця 1990-х. Йдеться про Nokia 3210, один із найпопулярніших кнопочників свого часу.

Ремейк Nokia 3210 отримав округлий корпус і кольоровий IPS-екран на 2,4 дюйма з роздільною здатністю 320 × 240 пікселів. Девайс вийде з процесором Unisoc T107 і 64 МБ оперативної пам'яті. Ще можна буде поставити карту пам'яті microSD об'ємом до 32 Гбайт, пише Gizchina.

Також новинку оснастили слотом під дві сім-карти, підтримкою 4G і 2-Мп камерою з діафрагмою f/2,8 на задній панелі, яка вміє знімати відео в 720p. Зі знімним акумулятором ємністю 1450 мАг телефон зможе жити тижнями в режимі очікування. Зарядка відбувається через порт USB-C.

Відео дня

Крім цього, в HMD підтвердили, що в телефоні буде та сама гра "Змійка". Вартість оновленої версії Nokia 3210 становитиме 89 євро. Продажі стартують 15 травня.

Під брендом Nokia часом виходять досить цікаві пристрої. У квітні була анонсована стильна розкладачка з прозорим корпусом і класичною "змійкою". Її роздаватимуть як приз у різних акціях у соціальних мережах.

А минулорічний Nokia G22 журнал Time назвав одним із найкращих винаходів 2023 року. Його фішка полягає в його високій ремонтопридатності: будь-який користувач, який має невеличку викрутку та п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.

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