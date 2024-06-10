Він отримає сучасне залізо, а дизайн відсилатиме до Nokia Lumia 920.

Компанія HMD Global, яка до 2025 року зберігає права на бренд Nokia, скоро випустить новий смартфон під назвою Skyline. Пристрій отримає дизайн, схожий з легендарним телефоном Nokia Lumia 920, пишуть ЗМІ.

Skyline буде позиціюватися як один з найбільш просунутих гаджетів HMD Global, а його ціна, як очікується, складе 500 євро. Він буде доступний у яскраво-жовтому кольорі корпусу з 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті та підтримкою двох SIM-карт.

Серед ключових особливостей нового пристрою – сучасний OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2 і батарея 4900 мАг. На задній панелі розташується потрійна камера з основним датчиком на 108 Мп, надширококутним об'єктивом і датчиком макрозйомки або датчиком глибини.

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Повідомляється, що популярні функції, такі як датчик відбитків пальців під дисплеєм і стереодинаміки, також присутні. А ще HMD Skyline матиме захист від пилу і води та попередньо встановлену Android 14. Продажі гаджета мають стартувати в липні.

HMD Global продовжує грати на ностальгії користувачів. Нещодавно компанія відродила легендарний апарат Nokia 3210, який отримав камеру, сучасний дизайн і батарею на тиждень. А ще раніше було випущено стильну розкладачку з прозорим корпусом і класичною "змійкою".

А минулорічний Nokia G22 журнал Time назвав одним із найкращих винаходів 2023 року. Його фішка полягає в його високій ремонтопридатності: будь-який користувач, який має невеличку викрутку та п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку - деталі, які найчастіше ламаються.

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