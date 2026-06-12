Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

Оглядачі CNET протестували низку бюджетних смартфонів, визначивши найкращі моделі в різних цінових категоріях – від $200 до $500. До списку увійшли пристрої від Apple, Google, Motorola та Samsung.

Незважаючи на зростання цін на електроніку через ШІ-бум, виробники продовжують випускати моделі, які забезпечують досвід, близький до більш дорогих телефонів, включаючи якісні камери, тривалу підтримку ПЗ та достатню продуктивність для більшості завдань.

Google Pixel 10A

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Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

Google Pixel 10A позиціюється як найкращий варіант з бюджетом до $500 завдяки регулярним оновленням Android, чудовій камері типу "наведи-зніми" та цілій низці ШІ-фішок. Смартфон також вирізняється зручністю переходу з iPhone на Android завдяки функції QuickShare, що дозволяє передавати фото та файли, аналогічно AirDrop.

При цьому він поступається дорожчому Pixel 10 у плані продуктивності та не має телеоб'єктива, що робить його менш універсальним для вимогливих користувачів, але все ще оптимальним вибором для тих, хто хоче простий і якісний смартфон без зайвих складнощів.

iPhone 17E

Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

iPhone 17E за $599 розрахований на користувачів, які переходять зі старіших моделей iPhone, таких як iPhone SE або iPhone 11, і хочуть отримати сучасний досвід iOS з потужним процесором A19 та підтримкою MagSafe.

Пристрій також пропонує 256 ГБ пам'яті в базовій версії та оновлений захист Ceramic Shield 2, зберігаючи при цьому знайомий дизайн епохи iPhone 14. Багато Android-телефонів із цього списку пропонують більше можливостей за менші гроші, але якщо вам обов'язково потрібна iOS-, вибір зводиться до 17E.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

Moto G Stylus 2025 у сегменті до $400 робить ставку на поєднання ціни та функціональності, пропонуючи стилус і швидку 68-ватну зарядку, що рідко зустрічається в цьому класі. Телефон також показує гідні результати в частині фотографії завдяки фірмовій системі обробки зображень Motorola.

Водночас його процесор поступається конкурентам зі списку за швидкістю, а обмежена підтримка оновлень – лише 2 роки ОС Android – робить його менш привабливим для довгострокового використання.

Samsung Galaxy A17 5G

Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

Galaxy A17 5G вартістю до $200 орієнтований на максимально доступний сегмент, пропонуючи великий екран, базову продуктивність і досить хороші фото при хорошому освітленні. Однак його головною перевагою вважається тривала підтримка – 6 років оновлень системи та безпеки, що незвично для такої ціни.

При цьому смартфон помітно обмежений у багатозадачності та може працювати повільно при високому навантаженні, через що він підходить насамперед для дзвінків, повідомлень і простих завдань.

Motorola Razr (2025)

Названо 5 найкращих бюджетних смартфонів прямо зараз: серед них є навіть iPhone

Відмінний вибір для тих, хто хоче купити свій перший складаний смартфон: пропонує зовнішній екран 4 дюйми для швидких дій на ходу та великий внутрішній дисплей розміром 6,9 дюйма. Пристрій вирізняється дизайном з різними варіантами оздоблення корпусу та гідною камерою.

При цьому його продуктивність нижча, ніж у аналогів за тією ж ціною, а термін оновлень коротший, ніж у конкурентів на кшталт Samsung Z Flip, що робить його скоріше стильним, ніж максимально практичним вибором.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через 5 років, відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-моделей. Дев'ять із 10 найпотужніших пристроїв працюють на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Також експерти вибрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

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