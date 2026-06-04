Експерти обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів з високою продуктивністю

Експерти зазначають, що конкуренція між виробниками призвела до того, що "бюджетний" смартфон більше не означає "слабкий".

Ще декілька років тому купівля дешевого смартфона майже завжди означала серйозні компроміси. Повільні чіпсети, слабкі камери та постійні зависання інтерфейсу були нормою для бюджетного сегмента. Але у 2026 році ситуація змінилася.

Конкуренція між виробниками призвела до того, що "дешевий" більше не означає "слабкий". Журналісти The Independent назвали 5 недорогих, але потужних телефонів, які можна купити влітку 2026 року.

Google Pixel 9a

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Pixel 9a називають одним із найвдаліших бюджетних телефонів на ринку. Він сприймається як пристрій вищого сегменту завдяки оновленому дизайну без виступного блоку камер, преміальному чипсету Tensor G4 та якісному OLED-екрану з частотою 120 Гц.

Інтерфейс працює плавно, додатки запускаються швидко, а більшість мобільних ігор працюють без проблем. Також для Pixel 9a заявлено на вражаючі 7 років оновлень.

Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G орієнтований на користувачів, яким важливі швидкість й автономність. Смартфон помітно швидший за більшість конкурентів у бюджетному сегменті: додатки відкриваються швидше, а багатозадачність відчувається плавніше. У цьому заслуга просунутого 4-нанометрового чіпа Snapdragon 7s Gen 4.

Окрема перевага – акумулятор на 6500 мАг, який легко витримує повний день активного використання. А швидка зарядка на 100 Вт відновлює повний заряд всього за 40 хвилин.

Motorola G77

Moto G77 виділяється великим AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц. Екран яскравий, насичений і добре підходить для перегляду відео та соцмереж. Смартфон забезпечує стабільну роботу в повсякденних завданнях, хоча за швидкістю поступається Poco.

Програмне забезпечення Motorola – одна з сильних сторін смартфона. Пристрій працює на чистій версії ОС Android без зайвих додатків. Завдяки цьому інтерфейс залишається простим і зрозумілим, а користуватися смартфоном щодня комфортніше, ніж багатьма конкурентами в тій же ціновій категорії.

iPhone 17e

iPhone 17e залишається найдоступнішим способом увійти в екосистему Apple у 2026 році. Він забезпечує звичну плавність iOS, стабільну роботу та тривалу підтримку. Серцем смартфона став сучасний A19 Chip – той самий чіп, який використовується в дорожчому iPhone 17.

OLED-дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма відрізняється високою чіткістю, хоча й обмежений частотою 60 Гц, через що прокрутка виглядає менш плавною, ніж у Android-конкурентів.

Motorola G17

Moto G17 орієнтований на невибагливих користувачів. Він справляється з базовими завданнями – месенджери, браузер, відео та соцмережі працюють без будь-яких проблем. Екран великий і зручний для споживання контенту, хоча і поступається OLED-конкурентам.

32-мегапіксельна фронтальна камера стала одним із приємних сюрпризів смартфона. При хорошому освітленні вона робить чіткі та деталізовані знімки. Автономність достатня для одного дня звичайного використання, але не рекордна.

Бенчмарк AnTuTu назвав 10 найкращих Android-смартфонів прямо зараз за відгуками користувачів. Лідером уже кілька місяців поспіль залишається флагман Nubia.

Раніше експерти вибрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

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