Чи варто купувати iPhone 15 у 2026 році: експерти знайшли вигіднішу модель

Зараз за приблизно ті ж гроші можна купити iPhone 17e, який перевершує модель 2023 практично за всіма важливими параметрами.

iPhone 15 все ще можна купити новим через майже три роки після виходу, але в 2026 році його придбання вже не виглядає настільки привабливим. Експерти Engadget порівняли старий iPhone з новим iPhone 17e і дійшли висновку, що різниця в ціні занадто мала, щоб обирати стару модель.

iPhone 15 вийшов у вересні 2023 року. За цей час смартфон встиг помітно "застаріти" на тлі нових поколінь iPhone, хоча Apple продовжує випускати для нього оновлення. До того ж майбутня iOS 27 підтримуватиме навіть iPhone 11, тому з програмного погляду iPhone 15 не втратить актуальності й після 2030 року.

Головна проблема полягає не в оновленнях, а у співвідношенні ціни та можливостей. Відновлений iPhone 15 в ідеальному стані сьогодні можна знайти приблизно за $540, тоді як новий iPhone 17e коштує $600. При цьому між смартфонами більше двох років різниці, а новіша модель виграє практично за всіма характеристиками.

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Наприклад, iPhone 17e відразу пропонує 256 Гбайт пам’яті, тоді як базовий iPhone 15 спочатку був оснащений накопичувачем на 128 ГБ. Тому за версію на 256 ГБ доведеться ще доплатити до $100.

Інший момент – підтримка штучного інтелекту. iPhone 15 Pro та 15 Pro Max стали першими смартфонами Apple з функціями Apple Intelligence, однак звичайний iPhone 15 їх не отримав. Причина полягає в чіпі A16: його можливостей недостатньо для роботи Apple Intelligence, на відміну від потужнішого A17 Pro у моделях Pro. В iPhone 17e використовується ще новіше "залізо", тому він також підтримує Apple Intelligence.

Різниця помітна й в акумуляторі: 3349 мАг у iPhone 15 проти 4005 мАг у iPhone 17e, що в реальному часі становить 1–1,5 години різниці при активному використанні екрана. При цьому потужність дротової зарядки в обох моделей становить 20 Вт.

Ще один важливий плюс – оперативна пам'ять. iPhone 17e отримав 8 ГБ оперативної пам'яті проти 6 ГБ у iPhone 15. Це дає йому перевагу під час багатозадачності та виконання ресурсоємних завдань, зокрема ігор.

Ну і наостанок, iPhone 17e трохи легший, а його корпус захищає Ceramic Shield 2 – більш сучасне й міцне покриття порівняно з Ceramic Shield у iPhone 15.

У чому iPhone 15 все ще кращий

У старого телефону Apple все ж є кілька переваг, які можуть виявитися важливими для деяких користувачів. Перш за все, екран iPhone 15 помітно яскравіший. Його максимальна яскравість сягає 2000 ніт проти 1200 ніт у iPhone 17e. Тому iPhone 15 буде зручніше використовувати під яскравим сонцем або в інших умовах з інтенсивним освітленням.

Роздільна здатність екрана в iPhone 15 також трохи вища – 2556 × 1179 пікселів проти 2532 × 1170 у iPhone 17e. Втім, різницю між ними в реальному використанні помітити складно.

Ще одна перевага – камера. iPhone 15 оснащений подвійною основною камерою, тоді як 17e має лише один основний сенсор. При цьому роздільна здатність основної та фронтальної камер у обох моделей однакова.

Нарешті, iPhone 15 отримав сучасний виріз Dynamic Island, тоді як у iPhone 17e Apple повернулася до звичного "чубчика" у верхній частині екрана.

Таким чином, iPhone 15 все ще залишається хорошим смартфоном, але його ціна має бути суттєво нижчою за вартість iPhone 17e, щоб покупка мала сенс.

Якщо iPhone 15 вдасться знайти зі значною знижкою, він може стати непоганим варіантом для тих, хто хоче недорогий iPhone. Але при різниці в ціні близько $60–100 новіший iPhone 17e виглядає значно вигіднішим.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей і не випускатиме базовий iPhone 18 до весни 2027 року. Разом із Pro-моделями iPhone 18 очікується випуск першого складаного смартфона iPhone Ultra.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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