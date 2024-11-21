Дослідницька компанія Kantar представила дані щодо ринку смартфонів за підсумками третього кварталу 2024 року. Свіжа статистика дає змогу дізнатися, які моделі найбільш популярні в різних регіонах світу.
Звичайний iPhone 15 став абсолютним фаворитом, очоливши рейтинги в чотирьох із п'яти регіонів. Винятком став лише Китай, де на першому місці стоїть дорожчий і просунутіший iPhone 15 Pro Max.
Домінування Айфонів на цьому не закінчується. У США вони "захопили" весь топ-5, а в Австралії лише один Android-смартфон зумів увійти до списку – Samsung Galaxy A55 посів останню позицію.
Найбільше розмаїття брендів відзначається в статистиці Японії та Китаю. В Японії до списку бестселерів увійшов Sharp Aquos Wish3, а в Китаї, окрім iPhone, популярними є Huawei Pura 70 і Xiaomi 14.
Експерти Kantar також зазначили, що в третьому кварталі річні продажі смартфонів впали на 2%, що пояснюється ослабленням попиту в Китаї та Японії. Суттєве зростання продажів смартфонів спостерігається у США (+21%), на п'яти найбільших ринках Європи (+13%) та в Австралії (+19%).
Раніше дослідження показало, які бюджетні смартфони найчастіше купують користувачі у 2024 році. Очікувано, моделі Xiaomi та Samsung "розривають" ринок.
А тим часом журналісти називали 10 смартфонів 2024 року з найкращим співвідношенням ціни та якості. "Найдорожчий" телефон у добірці обійдеться в 700 доларів, а найдешевший – у районі $120.