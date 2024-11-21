За підсумками третього кварталу 2024 року найбільш затребуваним смартфоном на ринку залишається iPhone 15.

Дослідницька компанія Kantar представила дані щодо ринку смартфонів за підсумками третього кварталу 2024 року. Свіжа статистика дає змогу дізнатися, які моделі найбільш популярні в різних регіонах світу.

Звичайний iPhone 15 став абсолютним фаворитом, очоливши рейтинги в чотирьох із п'яти регіонів. Винятком став лише Китай, де на першому місці стоїть дорожчий і просунутіший iPhone 15 Pro Max.

Домінування Айфонів на цьому не закінчується. У США вони "захопили" весь топ-5, а в Австралії лише один Android-смартфон зумів увійти до списку – Samsung Galaxy A55 посів останню позицію.

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Найбільше розмаїття брендів відзначається в статистиці Японії та Китаю. В Японії до списку бестселерів увійшов Sharp Aquos Wish3, а в Китаї, окрім iPhone, популярними є Huawei Pura 70 і Xiaomi 14.

Експерти Kantar також зазначили, що в третьому кварталі річні продажі смартфонів впали на 2%, що пояснюється ослабленням попиту в Китаї та Японії. Суттєве зростання продажів смартфонів спостерігається у США (+21%), на п'яти найбільших ринках Європи (+13%) та в Австралії (+19%).

Раніше дослідження показало, які бюджетні смартфони найчастіше купують користувачі у 2024 році. Очікувано, моделі Xiaomi та Samsung "розривають" ринок.

А тим часом журналісти називали 10 смартфонів 2024 року з найкращим співвідношенням ціни та якості. "Найдорожчий" телефон у добірці обійдеться в 700 доларів, а найдешевший – у районі $120.

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