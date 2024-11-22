Оновлений Samsung Galaxy S25 Ultra вперше показали наживо: коли він вийде

Очікується, що майбутній флагман "корейців" відмовиться від фірмових гострих кутів.

Наприкінці січня 2025 року Samsung має представити флагманську серію Galaxy S25. Топовим апаратом серії стане Galaxy S25 Ultra, про який приблизно за два місяці до анонсу відомо практично все.

Свіжі знімки макета Galaxy S25 Ultra демонструють помітні зміни в зовнішності майбутнього флагмана "корейців". По-перше, світлини підтвердили заокруглені кути, як у молодших моделей Galaxy S. По-друге, розташування камер ззаду – воно залишиться тим самим, але окантовка самих модулів нагадуватиме Galaxy Z Fold 6.

Про рамку екрана складно щось сказати, але раніше інсайдери стверджували, що "дисплей стане більшим, корпус – тоншим, а співвідношення екрана до корпусу вкотре оновить рекорд Samsung". Також раніше інсайдери повідомляли, що новий флагман буде менший та легший за Galaxy S24 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

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Також зображення показали, який вигляд матимуть два забарвлення Galaxy S25 Ultra – чорний титан і сріблястий. В іншому нова модель буде схожа на попередника.

Для порівняння, фінальний дизайн Galaxy S24 Ultra:

Офіційна прем'єра лінійки Galaxy S25 очікується 22 січня 2025 року, а в продаж вони надійдуть на початку лютого. Модель Galaxy S25 Ultra, окрім оновленого дизайну, отримає надширик з новим 50-Мп сенсором і 16 ГБ оперативної пам'яті. Galaxy S25 і S25+ залишаться зі старими камерами й акумуляторами, але обсяг оперативної пам'яті зросте з 8 до 12 ГБ.

Також нова флагманська серія Samsung цікава тим, що до неї має увійти модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.

Раніше оглядачі Tom's Guide назвали найкращі смартфони від Samsung у 2024 році під різний бюджет і запити. Найкращим для більшості, несподівано, визнано Galaxy S24 FE, який вийшов наприкінці вересня.

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