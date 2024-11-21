Galaxy A56 першим у лінійці отримає "потужну" зарядку 45 Вт. Для порівняння, потужність дротової зарядки Galaxy S24 – 25 Вт.

Швидкість зарядки – один із головних недоліків смартфонів Samsung. Навіть флагманський Galaxy S24 Ultra підтримує максимальну потужність 45 Вт – це мало порівняно з монстрами від Xiaomi, Realme та інших компаній. Але, як повідомляється, скоро досить швидка зарядка з'явиться в смартфонах A-серії.

У базі китайського регулятора засвітився поки що не представлений офіційно Galaxy A56. Апарат сертифікований з підтримкою зарядки потужністю 45 В. Нагадаємо, в поточному поколінні смартфонах A-серії, включно з Galaxy A55, розраховувати більш ніж на 25 Вт не доводиться, через що повна зарядка займає до двох годин.

Таким чином, майбутня модель середнього класу буде заряджатися швидше не тільки свого попередника, а й флагманського Galaxy S24, який досі пропонує швидкість дротової зарядки 25 Вт.

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До речі, ознак того, що Samsung підвищить максимальну потужність зарядки для майбутнього Galaxy S25 немає. Іншими словами, недорогий Galaxy A56 5G, найімовірніше, буде заряджатися швидше, ніж телефон серії Galaxy S.

Також очікується, що Galaxy A56 отримає поліпшену селфі-камеру на 12 Мп і набір із трьох сенсорів 50+12+5 Мп, чипсет Exynos 1580 і 6,6-дюймовий екран Super AMOLED. Найімовірніше, апарат випустять на початку 2025 року.

Нагадаємо, у січні 2025 року відбудеться презентація Samsung Galaxy S25. З чуток, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширококутний об'єктив, а "серцем" усіх трьох моделей стане Snapdragon 8 Elite. Раніше всі моделі Galaxy S25 показали на фотографіях.

Також ходять чутки про Galaxy S25 Slim, який має скласти конкуренцію iPhone 17 Air. Нібито це буде експериментальний смартфон, з яким виробник планує "промацати ґрунт" – наскільки великий попит на тонкі Galaxy.

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