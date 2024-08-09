Показати новинку мають восени цього року.

Galaxy S24 FE – один із найочікуваніших смартфонів Samsung. Інтерес до пристрою такий високий, що нові інсайди з'являються щомісяця. Днями згадки апарату були виявлені на сайті компанії, а тепер ресурс Android Headlines розкрив характеристики S24 FE і навіть назвав цінник.

Очікується, що мінімум за двома аспектами нова модель стане кращою за Galaxy S23 FE. По-перше, діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма, а яскравість підвищиться з 1450 до 1900 ніт.

По-друге, помітно підвищиться автономність майбутньої новинки: якщо Galaxy S23 FE вистачає на 21 годину відео та 66 годин музики, то S24 FE зможе відтворювати цей контент протягом 29 та 78 годин відповідно. Місткість акумулятора новинки складе 4565 мАг проти 4500 мАг у Galaxy S23 FE.

Відео дня

Нарешті, ціна новинки залишиться незмінною – на рівні 600 доларів. А однією з головних переваг перед іншими Android-смартфонами у своєму класі стане 7 років основних оновлень і патчів безпеки за аналогією з флагманськими моделями.

У плані дизайну, смартфон матиме такий самий вигляд, як гаджети серії Galaxy S24 – у мережі вже публікувалися рендери пристрою. Анонс Galaxy S24 FE очікується восени.

Наразі актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S23 FE. У плані дизайну він копія Galaxy S23, але "начинка" трохи простіша, а продають апарат дешевше. Згідно зі статистикою, він був одним з найпродаваніших смартфонів у 2023 році, в діапазоні $600-800.

Раніше стало відомо, що Samsung "прокачає" ШІ-функціями недорогі смартфони – Galaxy A35 і Galaxy A55. Хоч вони отримають злегка урізаний функціонал, на смартфонах Apple штучний інтелект працюватиме на iPhone 15 Pro і новіше.

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